Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Tuncay Keser, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından Halk TV’ye “bilirkişi” incelemesi başlatılmasına tepki gösterdi. Keser, “Toplantı öncesinde ‘aykırı’, ‘gereği yapılacaktır’ gibi ifadeler, basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir tehdittir, hukukla bağdaşmaz, kabul edilemez” dedi.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'la yaptığı telefon konuşmasını yayınladığı için gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i etiketleyerek açıklama yapan Keser, “Ortada daha dosya yok ama kararınızı ilan etmişsiniz sayın Ebubekir Şahin, Bunun adı ihsası reydir. Toplantı öncesinde ‘aykırı’, ‘gereği yapılacaktır’ gibi ifadeler, basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir tehdittir, hukukla bağdaşmaz, kabul edilemez” ifadelerini kullandı.