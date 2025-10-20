Cezaevi firarisi Mustafa Emlik’in, iki kişiyi öldürüp yedi kişiyi yaraladığı olaylar zincirinde, halı sahada maç yapan gençlerin yanında havaya ateş açtığı belirlendi.

Güre Mahallesi’nde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, beyaz bir otomobilden inen Emlik’in gençlere hakaretler ettiği, ardından havaya art arda ateş açtığı görülüyor. O sırada halı sahada maç yapan gençler, panik içinde sahadan kaçıyor. Görüntülerin kaydedilmesinden kısa süre sonra Emlik, polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada etkisiz hale getirildi.

Olaylar zincirinin başlangıcı olduğundan şüphelenilen bir cinayet ise İkizçay Mahallesi’nde yaşandı. Bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Olcay Özdemir, başından vurulmuş halde bulundu. Komşuların kırık camlar üzerindeki kan izlerini fark ederek polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdi. Yapılan incelemede, Özdemir’in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Özdemir’in evinin, saldırganın öldürdüğü Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin otomobilinin gasbedildiği Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi’ne yalnızca iki sokak uzaklıkta olması, iki olay arasında bağlantı olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Güvenlik birimleri, saldırıların başlangıç noktasının Özdemir’in evi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Polis ekipleri, saldırganın olay öncesi ve sonrası güzergâhlarını incelemeye aldı. Cinayetlerin planlı mı yoksa firari saldırganın rastgele eylemleri mi olduğu, balistik incelemeler ve kamera kayıtlarıyla netlik kazanacak. Edremit’te yaşanan olaylar, ilçede büyük tedirginlik yaratırken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.