Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı milli parklar ve tabiat parklarının bayramda yoğun ilgi görmesi sebebiyle doğayla iç içe olmak ve stres atmak isteyen vatandaşların milli parklara ve tabiat parklarına ilgisini gözler önüne serdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, DKMP'nin 49 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiat koruma alanı, 110 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı ve 108 sulak alan olmak üzere toplam 662 korunan alandan sorumlu olduğunu belirtti. Bu alanlardan 49 milli parkın ve 265 tabiat parkının halka açık olduğunu ve DKMP'nin bu alanlarda insan ve doğa dengesini gözeterek sürdürülebilir bir doğa anlayışıyla çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

En çok nereleri ziyaret edildi?

Kurban Bayramı tatilinde en çok ziyaretçi akınına uğrayan korunan alanlar şunlar oldu:

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı (903 bin kişi)

Beydağları Sahil Milli Parkı (578 bin kişi)

Marmaris Milli Parkı (571 bin 427 kişi)

Ormanya Tabiat Parkı (224 bin 336 kişi)

Beyşehir Gölü Milli Parkı (191 bin 445 kişi)

Bakan Yumaklı, korunan alan sayısını artırmak ve geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek, Korunan alanlarımızın sayısını artırmak ve geliştirmek üzere çalışmalarımızı tüm gayretimizle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da içimizi yakan orman yangınlarının önlenmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azami özeni göstermelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.