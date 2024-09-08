İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, anlamlı bir mesaj yayımladı. Kırkpınar, 9 Eylül’ün Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti.

İzmir’in kurtuluşu ve istiklal mücadelesi

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kırkpınar, bu özel günün Türkiye'nin istiklal mücadelesinin başlangıç noktası olduğunu vurguladı. Mesajında, 9 Eylül’ün Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olarak kabul edildiğini ifade etti.

9 Eylül'ün tarihi önemi

Kırkpınar, mesajında şu ifadeleri kullandı: “9 Eylül, düşmanın kutsal vatan toprağından kovulduğu, bu topraklara vatan mührünün kesin olarak vurulduğu gündür. Şanlı ecdadımızın 26 Ağustos 1071’de Malazgirt’te başlayıp 26 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesinin ardından gelen zaferle taçlanan şanlı yürüyüşünün sonunda düşmanın vatan toprağından sökülüp atıldığı kutlu gündür.”

Bu özel günün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarını anma fırsatı sunduğunu belirten Kırkpınar, aynı zamanda 15 Temmuz’da tankların önüne yatarak vatanı koruyan günümüzün Hasan Tahsinlerini ve şehitleri de rahmet ve minnetle andı.

Kahraman ecdadın hatırlanması

Kırkpınar, “Bu anlamlı gün vesilesiyle bu toprakları bize yurt yapan kahraman ecdadımızı, onların muhtaç olduğumuz vakit bize kudret olacak azim ve kararlılığını tekrar hatırlıyoruz,” diyerek, Sultan Alparslan’dan başlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar tüm kahramanları selamladı.

Milletvekili Kırkpınar, İzmirli hemşehrilerine sevgi ve saygılarını sunarak, bu anlamlı günün birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmesi temennisinde bulundu. İzmir’in kurtuluşu, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir dönüm noktası olarak tarihteki yerini korumaya devam ediyor.