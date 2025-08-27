Buse AÇIKALIN / EGEDESONSÖZ- İTB Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Ticaret Odası’nda Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer’in başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Kestelli, tarımsal üretimin stratejik önemine vurgu yaptı.

“Rekor beklerken don vurdu”

Üzüm üretiminde don felaketinin etkilerine değinen Kestelli, şunları söyledi:

“Üzüme gelince, Nisan ayında yaşanan zirai don, sezonun kaderini adeta değiştirdi. Bazı bölgelerde kayıplar yüzde 100’e kadar çıktı. Eğer o don yaşanmamış olsaydı belki rekor seviyede bir üretim yılı konuşuyor olacaktık. Ancak maalesef geçtiğimiz seneye göre yaklaşık yüzde 20’lik bir rekolte düşüşü söz konusu.”

İncirde kalite kaygısı, pamukta destek yetersizliği

Kestelli, kuru incir ihracatında kalite ve aflatoksin sorunlarına dikkat çekerek, Avrupa’dan geri dönen ürünlerin ülkenin prestijine zarar verdiğini ifade etti. Pamukta ise ekim alanlarının daraldığını belirten Kestelli, “Su kaynaklarımız azalıyor, maliyetler artıyor, fiyatlar tatmin edici değil. Desteklemeler yetersiz. Bu tablo üreticiyi pamuktan uzaklaştırıyor” dedi.

“Stratejik ürünlerimizi kaybetme lüksümüz yok”

Pamuk, incir ve üzümün yalnızca ekonomik değil, stratejik ürünler olduğunu söyleyen Kestelli, “Kendi topraklarımızda güçlü olduğumuz ürünleri kaybetmek sadece ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda stratejik bir risktir” ifadelerini kullandı.

Çiftçinin borç yükü büyüyor

Tarım sektörünün finansman sıkıntılarına değinen Kestelli, bankalara olan borçların arttığını, tahsil edilemeyen alacakların son bir yılda yüzde 166 oranında yükseldiğini belirtti. “Çiftçimizin yaşadığı borç yükü, kur şokları ve artan girdi maliyetleri tarımın üzerindeki baskıyı daha da artırıyor” dedi.

Kalıcı çözüm için öneriler

Çiftçilerin nefes alabilmesi için tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi, kredi geri ödemelerinin hasat dönemine göre düzenlenmesi ve küçük ölçekli işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini söyleyen Kestelli, “Böylece hem üretici hem de ülke ekonomisi kazanır” ifadelerini kullandı.

“Aşırı sıcaklar sessiz ama derin kayıplar yaratıyor”

İklim krizine değinen Kestelli, yüksek sıcaklıkların yalnızca tarımsal üretimi değil, ekonomiyi de olumsuz etkilediğini belirterek, “Türkiye’de üretim kayıplarının GSYH’nin yüzde 2 ila yüzde 6’sına mal olabileceği öngörülüyor. Şehirlerimizi ve üretim altyapımızı iklime uygun hale getirmezsek ekonomik zayıflama sessiz ama derin şekilde sürecek” dedi.

Meclis Başkanı Tuncer de tarımda genç nüfusun azalmasına ve orman yangınlarının ekosisteme verdiği zarara dikkat çekerek, “Gençleri tarıma çekmek ve yanan arazileri doğayla uyumlu şekilde iyileştirmek önceliğimiz olmalı” ifadelerini kullandı.