Tecrübeli yıldız, Houston Rockets ile 2 yıllığına 90 milyon dolarlık yeni bir kontrat üzerinde anlaştı. Anlaşmada 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu da yer alıyor.

Durant’in iş ortağı Rich Kleiman, yeni sözleşmeyi ESPN’e doğruladı. Bu uzatma sayesinde Durant’in toplam kontrat değeri 144,7 milyon dolara ulaştı.

Yeni sözleşme, NBA tarihinde 37 yaşındaki bir oyuncu için yapılan en yüksek bedellerden biri olarak dikkat çekiyor. Durant, mevcut sözleşmesinin son sezonunda 54,7 milyon dolar kazanacak. Bu rakam, lig tarihindeki yaşlı süperstarlar arasında benzersiz bir seviyeye işaret ediyor.

Geçtiğimiz sezon Phoenix Suns forması giyen Durant, yaz döneminde yedi farklı takımı içeren karmaşık bir takas paketiyle Houston Rockets’a katılmıştı. Genç bir çekirdeğe sahip olan Rockets yönetimi, Durant’in deneyimini kadroya katarak hem saha içinde liderlik hem de istikrar hedefliyor.

Phoenix Suns formasıyla geçtiğimiz sezon 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalayan Durant, %52.7 saha içi isabeti ve %43 üçlük yüzdesiyle etkileyici bir grafik çizdi. 15 kez All-Star, 6 kez All-NBA Birinci Takımı’na seçilen yıldız isim, 2013-14 sezonunda MVP ödülünü kazanarak kariyerinin zirvesine çıkmıştı.

2007 yılında Seattle SuperSonics ile NBA’e adım atan Durant; Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets ve Phoenix Suns formalarıyla toplam 1.123 maça çıktı. Kariyerinde maç başına 27.2 sayı, 7.0 ribaund, 4.4 asist ve 1.1 blok ortalamaları yakaladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden ise %39 isabet oranıyla oynayarak hücumda istikrarlı bir silah oldu.