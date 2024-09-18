Kıbrıs Şehitleri İlkokulu'nda Ilk Ders Zili Başkan Mutlu’dan

Kıbrıs Şehitleri İlkokulu’nda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlamaları, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle büyük bir coşku içinde geçti. İlk ders zili ise özel bir törenle çalındı.

İlköğretim Haftası'nda coşkulu başlangıç

2024-2025 eğitim öğretim yılı, Kıbrıs Şehitleri İlkokulu’nda düzenlenen anlamlı bir törenle açıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ve çok sayıda katılımcı törenle öğrencilerin yeni eğitim yılına ilk adımlarını attıkları bu özel günde bir araya geldi.

Miniklerden renkli gösteriler

Kutlama programında yer alan öğrenciler, okula dönüş heyecanını renkli gösterilerle paylaştı. Hem birinci sınıf öğrencileri hem de bu yıl mezun olacak olan 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan dans ve müzik performansları, veliler ve öğretmenler tarafından büyük bir beğeni topladı. Öğrencilerin yüzündeki heyecan ve mutluluk, salona yayılan enerjiyi daha da artırdı.

İlk ders zili hep birlikte çalındı

Törenin en anlamlı anlarından biri, tüm katılımcıların bir araya gelerek ilk ders zilini çaldıkları an oldu. Başkan Mutlu ve Kaymakam Görgülüarslan, minik öğrencilerle birlikte ilk zili çalarak yeni dönemin başlangıcını simgelediler. Kaymakam Görgülüarslan, öğrencilere yönelik konuşmasında, “Başarılarla dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum” diyerek tüm öğrencilerin eğitim yolculuğunda başarı dileklerini iletti.

"Her zaman yanınızdayız"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise konuşmasında, eğitimde fırsat eşitliği ve öğrencilere olan desteklerine vurgu yaparak, “Konak Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Çocuklarımızın başarılı bir eğitim dönemi geçirmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi. Mutlu’nun bu samimi sözleri, hem öğretmenler hem de veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ve Kıbrıs Şehitleri İlkokulu Müdürü Ceylan Mercanyıldızhan da öğrencilere yeni eğitim döneminin başarı, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Müdür Karabulut, Milli Eğitim ailesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecan ve kararlılıkla göreve hazır olduklarını belirtti.