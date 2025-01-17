Türkiye’nin önde gelen su ürünleri üreticisi Kılıç Holding, 2024 yılında ihracatını %34 artırarak 253 milyon dolardan 340 milyon dolara çıkardı. Grup şirketlerinin toplam ihracatı ise 68 ülkeye 443,3 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştı.

68 ülkeye 443 milyon dolarlık ihracat

Kılıç Holding grup şirketleri, 2024 yılında toplamda 68 ülkeye 443,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu başarı, Kılıç Holding’in uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu ve Türkiye’yi dünya çapında temsil etme kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İhracatta sektör lideri

2024 yılında gerçekleşen Ege İhracatçı Birlikleri’nin “İhracatın Yıldızları” töreninde, Kılıç Deniz, su ürünleri ihracatında sektör birinciliği ödülünü kazandı. Kılıç Deniz İhracat Müdürü Derya İnceer, ödülü Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit’ten teslim aldı.

“İstikrar ve sürdürülebilirlik başarımızın temelidir”

KLC Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Kılıç Holding’in başarısının sürdürülebilir üretim süreçlerine ve güçlü lojistik altyapısına dayandığını belirtti. Kızıltan, “Sektörde 10 yılı aşkın süredir ihracat lideri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda çalışanlarımızın bağlılığı ve ekip uyumu çok büyük bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik ilkelerini işimize olan tutkumuzla birleştirerek her adımda daha iyisini hedefliyoruz” dedi.

%40 ihracat artışı

Kılıç Holding, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla sektöre öncülük etmeye devam ediyor. 2024 yılında sektörün ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan şirket, karbon salınımını en aza indirme hedefiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor. Kılıç, tam entegre üretim tesisleriyle çevreye duyarlı bir üretim anlayışını sürdürerek sağlıklı, ekonomik ve lezzetli ürünler geliştiriyor.

Kılıç Holding bünyesindeki bir diğer güçlü şirket olan Agromey, 2024 yılında ihracat gelirlerini %40 artırarak 71 milyon dolardan 100 milyon dolara yükseldi. Bu başarıyla Agromey, Ege Bölgesi’nde su ürünleri sektörünün en büyük beş firması arasında yer aldı.