Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen kurultay iptal davası, tedbir kararı alınmadan 24 Ekim Cuma gününe ertelendi. Duruşma boyunca evinde kalan Kılıçdaroğlu, kararın ardından avukatıyla birlikte ofisine geçti. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu’nun, yeni duruşma öncesinde sürece dair değerlendirmelerini ofisinde yapacağı öğrenildi.

Çelik: “Kurultay davasıyla ilgimiz yok”

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dava sürecine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkanımız, CHP’ye zarar vermemek için sessiz kalmayı tercih etti. Konuşmadığı halde düşündüğü ve yazdığı çok şey var, fakat partinin zarar görmemesi adına bunları dile getirmedi.”

“Mutlak butlan davasıyla ilgimiz yok. Bu davayı Sayın Genel Başkan açmadı, herhangi bir bağlantısı da bulunmuyor.”

“Kılıçdaroğlu’nun dava sürecine ilişkin ne bir beklentisi ne de bir değerlendirmesi söz konusu. Çıkacak kararlara dair herhangi bir öngörüsü de yok.”

“Partiye zarar verecek her türlü tartışmadan uzak durmaya çalışıyor. Yakın zamanda bir açıklama planı da bulunmuyor.”

“Ahlaksız iftiralarla karşı karşıya kaldık”

Çelik, bazı iddialara da sert tepki göstererek, “Genel Başkanımız hakkında ahlaksızca iftiralar ortaya atıldı. Bu süreçte doğru bilgiye ulaşmak isteyenlerin bize başvurması gerekir. Yalan haberlerden uzak durulmalı. Bir zamanlar eleştirdiğimiz yandaş medyanın üslubunun, sözde muhalif kesimlerde de görülmesi üzücü” dedi.