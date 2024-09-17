Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kadri Enis Berberoğlu davasına yönelik eleştirileri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, zincirleme şekilde kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçlamasıyla hapsi istendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu’nun Kadri Enis Berberoğlu’nun hapis cezasına tepki olarak yaptığı konuşmanın, “ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aştığını” belirtti.

Savcılık, Kılıçdaroğlu'na 1 yıl 5 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep etti.

Kılıçdaroğlu, suçlamayla ilgili olarak ilerleyen günlerde mahkeme karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Eski CHP Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ne demişti?

O dönem Berberoğlu'na verilen hapis cezasının ardından Kılıçdaroğlu açıklama yaparak “Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaklardır. Biz yıllarımızı demokrasi için harcadık, adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, düşünce özgürlüğü istiyoruz bu ülkede. 20 Temmuz darbesini yapanlar adaleti yok ettikleri, demokrasiyi yok ettiler, hâkim hâkim olmaktan çıktı, gözünü dikmiş saraya nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim diye, bunların hiçbirisi hâkim değil, hiçbirisi yargı dağıtmıyor, sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar” demişti.