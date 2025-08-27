CHP’de yaklaşan Kurultay davası öncesi parti içi tartışmalar sürerken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. TV100 ekranlarında gazeteci Gürbüz Evren aracılığıyla açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili sosyal medya dışındaki iddialara inanılmaması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok. Ben tüm görüşlerimi sosyal medya üzerinden paylaşıyorum. Herkes yaptığım açıklamalara sosyal medya üzerinden itibar etsin” dedi.

İddialara itibar edilmemesi çağrısı

Eski Genel Başkan, yaklaşan Kurultay davası öncesi kendisine yönelik eleştirilerin artabileceğine işaret ederek, “Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin. Bana yakın kaynak yok. Böylece beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

Parti içi tartışmalar ve yaklaşan Kurultay

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, CHP’de yaklaşan Kurultay öncesi artan spekülasyonlara net bir yanıt niteliği taşıyor. Partililer ve kamuoyu, sosyal medya üzerinden yapılan resmi açıklamalara odaklanmaya davet edildi.