Süper Lig’de bir dönem şampiyonluk yaşayan ve Türk futbolunun köklü kulüplerinden Bursaspor, dikkat çeken bir sponsorluk hamlesine imza attı. Yeşil-beyazlı ekip, Türkiye’nin en bilinen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf ile anlaşarak hem gelirini hem de marka değerini güçlendirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Köfteci Yusuf ile 2 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzalandığı duyuruldu. Anlaşma kapsamında BursaRay’ın Karaman İstasyonu, bundan böyle “Karaman Köfteci Yusuf İstasyonu” adıyla hizmet verecek.

Bursaspor yönetimi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Kulübümüz ile Köfteci Yusuf arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Anlaşma kapsamında BursaRay Karaman İstasyonu’nun ismi 2 yıl süreyle ‘Karaman Köfteci Yusuf İstasyonu’ olarak değiştirilecek. Katkılarından dolayı Köfteci Yusuf ailesine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Hem Bursaspor camiasında hem de şehirde olumlu karşılanan bu sponsorluk, kulübün ekonomik açıdan rahatlamasına ve marka görünürlüğünün artmasına katkı sağlayacak.