Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ertan Dağlı’nın yürütücülüğünü üstlendiği “İzmir Körfezi'nde Dağılım Gösteren Tunikatların Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, denizlerdeki ekolojik denge için kritik bir öneme sahip olan ancak kamuoyunca az bilinen tunikatların biyolojik ve ekolojik yönlerini mercek altına alıyor.

Rektör Budak: “Başarılarımızı sürdürüyoruz”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi hazırlayan akademik ekibi tebrik ederek, “Ege Üniversitesi olarak TÜBİTAK nezdindeki başarılarımızı sürdürüyoruz. Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyemiz Doç. Dr. Ertan Dağlı’nın hazırladığı ve İzmir Körfezi'ndeki denizel ekosistem açısından önem taşıyan proje, TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı. Hocamızı ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tunikatlar filtreleme yaparak ekosistemi temizliyor

Tunikatların, omurgalılar ile omurgasızlar arasında evrimsel bir köprü oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Ertan Dağlı, bu canlıların deniz tabanına tutunarak ya da serbest şekilde yaşayabildiğini söyledi. Filtreleme yoluyla beslenen tunikatların, çevrelerindeki deniz suyunun temizlenmesine katkı sağladığını ifade eden Dağlı, “Bu organizmalar yalnızca kendi yaşamlarını sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda diğer deniz canlılarına barınma alanı sağlayan mikrohabitatlar yaratıyor” dedi.

Proje deniz biyoçeşitliliğine ışık tutuyor

Projenin bilimsel veri üretiminin yanı sıra denizel biyoçeşitliliğin korunması açısından da önemli çıktılar sunacağını vurgulayan Dağlı, “Araştırmamız iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerini anlamamıza da yardımcı olacak. Tunikatlar, deniz biyolojisinde hâlâ birçok yönüyle keşfedilmeyi bekleyen canlılardır. Bu projemiz, Türkiye’de bu konuda yapılan nadir ve öncü çalışmalar arasında yer alıyor” diye konuştu.

Akademik kadro çok disiplinli yapısıyla dikkat çekiyor

Doç. Dr. Ertan Dağlı’nın yürütücülüğünü üstlendiği projede, Prof. Dr. Alper Doğan, Prof. Dr. Ahmet Kerem Bakır, Dr. Neslihan Türkçü ve Arş. Gör. Gizem Gündeğer araştırmacı olarak görev alıyor. Projenin bilimsel çıktılarının hem akademik dünyaya hem de çevre politikalarına katkı sunması bekleniyor.