Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi’ndeki (GEBKİM) bir fabrikada iş kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre bakım çalışması sırasında iki işçi yaşamını yitirdi.

İki işçi belirlenemeyen sebeple iş kazası geçirdi

Olay, GEBKİM’de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında yaşandı. Bakım çalışması yapan iki işçi henüz belirlenemeyen nedenle iş kazası geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, iki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olay yerinde yaptığı açıklamada, “Fabrikada herhangi bir patlama veya yangın söz konusu değil. Bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldi. İki vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralı yok” ifadelerini kullandı.