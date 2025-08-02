

Tasarruf hedefi 6 ayda aşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su ve enerji israfını azaltmak amacıyla başlattığı yönetim çalışmaları kapsamında, 2025 yılı için belirlenen yüzde 30’luk tasarruf hedefini yılın ilk yarısında gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, su ve enerji kullanımında yüzde 33’e varan tasarruf sağlandığı belirtildi.

Söz konusu süreçte yaklaşık 950 bin metreküp su tasarrufu sağlandı. Bu miktarın 380 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kapasitede olduğu, aynı zamanda 38 bin hanenin 6 aylık su ihtiyacına eşdeğer olduğu ifade edildi.





Enerji tasarrufu da arttı

Su yönetiminin yanı sıra enerji tasarrufuna da odaklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 250 bin kilowatt saatlik elektrik tasarrufu elde etti. Bu miktar, yaklaşık 420 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk geliyor.

Enerji ve Su Yönetim Birimi tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, tüm belediye birimlerinin su ve elektrik kullanımları izleniyor, olağandışı tüketim durumlarında saha kontrolleri ve teknik incelemelerle kayıplar tespit edilerek gerekli önlemler alınıyor.





“Amacımız verimliliği artırmak”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, su ve enerji yönetimi süreçlerinin Haziran 2024’ten bu yana sistemli biçimde sürdürüldüğünü hatırlattı. Beydağ, “Öncelikli amacımız verimliliği artırmak, verimsiz olan abonelikleri veya cihazları tespit etmek ve gereksiz tüketimi önlemek” dedi.

Yapılan saha çalışmaları ve toplantılarla tasarrufun artırıldığını belirten Beydağ, özellikle yerinde tespitler sayesinde kayıp-kaçak noktalarının belirlenerek müdahale edildiğini aktardı.





Kurum içi eğitimlerle farkındalık yayılıyor

Tasarruf bilincinin kurumun tüm birimlerine yayılması amacıyla çeşitli eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın imzasıyla yayımlanan “Su ve Enerji Kaynakları Kullanım Talimatnamesi” tüm birimlere iletildi.

Ayrıca ilçe belediyelerinde görev yapan ilgili personelin de sürece dahil edilmesi için bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Eğitim faaliyetleri kapsamında, Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda düzenlenen “Su ve Enerji Yönetimi” başlıklı eğitimde, iklim değişikliği ve enerji alanındaki mevcut çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.





İzmir SECAP planı devrede

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve kent direncinin artırılması hedefiyle daha önce İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (İzmir SECAP) belgesini hazırlamıştı. Bununla birlikte Büyükşehir, Avrupa Birliği’nin “İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu”na da dahil olmuştu.

Bu çerçevede kent genelinde sera gazı salınımlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı altyapı çalışmalarının geliştirilmesi planlanıyor.