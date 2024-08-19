Konya'nın Akşehir ilçesinde, kira anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada baba ve oğlu, bir uzman çavuş tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Akşehir Sanayi Sitesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, mobilya üretimi yapan Necati Çınar ile oğlu Yavuz Çınar’ın (30) iş yerine gelen Akşehir Cezaevi'nde görevli uzman çavuş E.K., kira meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada baba ve oğul ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., silahını çekerek Necati Çınar ve Yavuz Çınar’ı vurdu.

Baba ve oğul tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredeki esnafın durumu fark ederek yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Necati Çınar ve oğlu Yavuz Çınar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, baba ve oğul kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlı gözaltına alındı

Olayın ardından E.K., Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesine başvurulacak ve olayla ilgili detaylı bir tahkikat başlatıldı.