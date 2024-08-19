Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derbent köyünde, elektrik direğindeki kablolara temas eden bir kuşun neden olduğu yangın başarılı bir şekilde söndürüldü.

Olayın detayları

Derbent köyünde meydana gelen olayda, bir kuşun elektrik direğine konmasıyla birlikte elektrik kablolarına temas ederek elektrik çarpması sonucu alevler yükseldi. Alevler, çevredeki kuru otları tutuştu ve kısa sürede büyüyerek yangına dönüştü. Olayı fark eden köy halkı hemen harekete geçti. Kendi imkanlarıyla, köyde bulunan su tankeri yardımıyla yangına müdahalede bulunarak alevlerin yayılmasını engelledi.

50 metrekarelik bir alan yandı

Köy halkının hızlı müdahalesi sayesinde, yangının mezarlık yanındaki arazilere sıçraması önlendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangının yaklaşık 50 metrekarelik bir alanı etkilediği bilgisi verildi.