Sırrı Süreyya Önder'in Erdoğan ile yaptığı görüşmeden esprili bir diyalog ortaya çıktı. Erdoğan'ın "Az değil mi?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Sırrı Süreyya Önder ile Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog ortaya çıktı

İmralı Süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 10 Nisan'da Beştepe'de görüşen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın ziyaretine ilişkin dikkat çeken bir diyalog ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder arasında geçen esprili bir konuşma, Önder'in vefatının ardından gündeme geldi.

"Kaç çocuğun var?" sorusuna dikkat çeken yanıt

Nefes Gazetesi'nin aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Sırrı Süreyya Önder'e "Kaç çocuğun var?" diye sordu. Önder, "Bir çocuğum var" yanıtını verdi. Erdoğan ise, "Az değil mi?" şeklinde karşılık verdi.

Sırrı Süreyya Önder, esprili üslubuyla şu yanıtı verdi:

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Görüşmeden kısa süre sonra hayatını kaybetti

Sırrı Süreyya Önder, görüşmeden beş gün sonra aort damarında yırtılma nedeniyle kalp krizi geçirdi. 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti.