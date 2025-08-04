Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Sezer Er Güneri ve Öğr. Gör. Ayşegül Muslu, TÜBİTAK desteğiyle "Jinekolojik ve Obstetrik Muayene Giysisi"ni geliştirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu bu giysiyi faydalı model olarak tescilledi. Giysi, hasta mahremiyetini sağlamak ve muayeneyi kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı.

Giysi tasarımı hasta mahremiyetini ön planda tutuyor

Proje kapsamında geliştirilen giysi pantolon şeklinde ve genital bölgeyi özel ek parçalarla örtüyor. Kadınların muayene sırasında vücudunun alt kısmı tamamen açık kalmıyor. Üç farklı modelde üretilen giysiler, tek kullanımlık ve hijyenik olması için tasarlandı.

Muayene deneyimini iyileştiriyor ve sağlık memnuniyetini artırıyor

Doç. Dr. Sezer Er Güneri, giysinin jinekolojik muayene sırasında mahremiyetin korunmasına ve olumsuz deneyimlerin azalmasına katkı sağlayacağını belirtti. Böylece kadınların düzenli kontrole gitme oranının artması, erken tanı ve tedavi imkanlarının gelişmesi hedefleniyor. Ayrıca, sağlık çalışanlarının hastalarla temasını en aza indirerek hem hasta hem sağlıkçılar için olumlu deneyim sağlıyor.

Ürünün yaygın kullanımı için çalışmalar sürüyor

Geliştirilen muayene giysisinin, özel hastaneler, poliklinikler ve muayenehanelerde kullanılmak üzere medikal firmalarla iş birliği planlanıyor. Ege Üniversitesi, bu yenilikçi ürünün tanıtımı ve kullanımı için etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor.