Araştırmacılar, özel ev kiralamalarının biyolojik yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini öne sürdü. BBC'nin haberine göre, bu etkinin işsizlik veya sigara içmenin yarattığı etkilerden daha güçlü olduğu belirtildi. Yapılan araştırmalar, tekrarlayan konut borçları, çevresel sorunlar ve geçmişte yaşanan konut koşullarının da biyolojik yaşlanma ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Kira ödemeleri ve kötü yerlerde yaşamak stresi artırıyor

Biyolojik yaşlanmanın temel nedenlerinden biri, kira ödemeleriyle ilgili stresin yanı sıra kirli bölgelerde yaşamanın yarattığı olumsuz etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmada ayrıca, sosyal konutlarda yaşayan bireylerin bu tür olumsuz etkilerden daha az etkilendiği ve özel ev kiralamanın sağladığı güvenlik ve maliyet avantajlarının bu durumu değiştirebileceği ifade ediliyor.

Konut seçimini dikkatli yapın

Yaş ilerledikçe konut ihtiyaçlarının değişebileceği vurgulanırken, özellikle yaşlı bireylerin bu değişiklikleri dikkate alarak konut seçiminde dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor. Kiralık mülklerin konumu, kira koşulları, bakım durumu ve güvenlik gibi unsurlar, yaşlı kiracılar için büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, yaşlı kiracıların uzun vadeli finansal güvenliklerini planlarken, yaşlanma süreçlerini olumsuz etkileyebilecek stres faktörlerini en aza indirmeleri gerekiyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 6 milyon hane kirada oturuyor.