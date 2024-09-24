Üniversite kayıt döneminin ardından, öğrenci ve velilerin bütçelerine uygun kiralık ev arayışı arttı. Ancak bu dönemde dolandırıcılar, sahte ilanlarla üniversitelilerin hedefi haline geldi. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, sahte ilanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Gündüz, "Evi, tapu sahibi veya emlakçının yetkisini sorgulamadan kapora veya depozito ödemeyin" dedi.

Dolandırıcılık yöntemleri

İnternette yayımlanan sahte ilanlarda, dolandırıcılar gerçek olmayan konut bilgileri vererek, kiralamak isteyenlerden para talep ediyor. Telefonla bağlantı kurulan dolandırıcılar, öncelikle kapora veya depozito ödemesini talep ediyor. Ödeme yapıldıktan sonra ilanı kaldıran ve telefon hatlarını iptal eden dolandırıcılar, bu yöntemle bir günde 10-15 kişiyi mağdur edebiliyor.

Tüketicilerin haklarını araması

Mağdur olan öğrenciler ve aileleri, dolandırıcılık vakaları sonrası haklarını aramak için savcılığa veya tüketici hakları derneklerine başvuruyor. Gündüz, bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için bazı önlemler alınması gerektiğini belirtti. "Ev kiralamadan önce, konutun gerçek sahibinin kim olduğunu ve emlakçının yetkisini sorgulayın. Kiralamak istediğiniz evi bizzat görün ve tapu sahibiyle görüşün. Eğer emlakçı aracılığıyla kiralanıyorsa, vekalet belgesini isteyin ve meslek odasına üyeliğini kontrol edin" diyerek vatandaşları uyardı.

Neşet Gündüz, kiralama sürecinde dikkatli olunmadığı takdirde dolandırılma riskinin yüksek olduğunu belirterek, "Kapora veya depozito ödemeden önce tüm bu şartların sağlandığından emin olun" çağrısında bulundu.