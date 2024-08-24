Son dönemde, sahte diploma üretimi ve kiralanması üzerine dolandırıcılık faaliyetleri hız kazandı. Teknolojinin sunduğu imkanlarla sahte diplomalar üreten dolandırıcılar, bu belgeleri kiralama yoluyla ek gelir sağlamaya çalışıyor. Ancak, bu tür dolandırıcılık faaliyetleri mağdurları hem maddi hem de manevi olarak zarara uğratıyor. Şikayetler internet üzerinden artarken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan önlemler ve uyarılar bu sorunu kökünden çözmekte yetersiz kalıyor.

YÖK önlemleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıda, mezun bilgilerini Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) aktarmalarını ve mezun belgelerinin sağ üst köşesinde bulunan kişiye özel barkod numarası ile e-Devlet üzerinden doğruluğunu teyit etmelerini istemişti. Ancak, dolandırıcılar bu önlemlere rağmen sahte diplomalar üretmeye ve satmaya devam ediyor. Bu belgelerin kiralanmasıyla da haksız kazanç elde eden dolandırıcılar, kurbanlarını dolandırarak kayıplara karışıyor.

Sahte diploma şikayetleri

Sahte diploma talebinde bulunarak mağdur olan kişiler, paralarını kaptırdıktan sonra çeşitli şikayetlerde bulunuyor. Şikayetler, dolandırıcıların sadece parayı alıp kayıplara karışmakla kalmadığını, aynı zamanda kişisel bilgileri de çaldığını ortaya koyuyor. İnternetteki şikayetler arasında şunlar öne çıkıyor:

Mehmet T: "Diplo**.org ile iletişime geçtim. Ödeme sonrası beni engellediler ve uygunsuz ifadelerle karşılaştım. Hem hakaret hem de haksız kazanç sağlama iddiasıyla şikayetçi olmayı düşünüyorum."

Ahmet A: "Parça parça toplamda 60 bin TL gönderdim, ödeme kripto olarak istendi. Sonrasında paramı aldılar, çok pişmanım."

Kübra B: "İnternetten iletişime geçip ödeme yaptım, sonrasında geri dönüş almadım. Şikayet edeceğim."

Sinan B: "Lisans belgesi için 30 bin TL ödedim, diplomamı almadım ve savcılığa başvurdum."

Yasal sonuçlar

Sahte diplomaların kiralanması, özellikle çeşitli sektörlerde kendini gösteriyor. Eczacılık, kuaförlük ve direksiyon sertifikaları gibi belgelerin sahte ve kiralık olarak kullanıldığı belirtiliyor. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine katılanlar, hem para kaybı hem de hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor. Sahte diplomaların kullanılması sonucu, hem işverenler hem de çalışanlar büyük risklerle karşılaşıyor.

İşverenlere hukuki uyarılar

Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, gençlerin sahte diplomalara kapılmamalarını öneriyor. Sahte diplomaların yasal yaptırımlarının ağır olduğunu belirten Akman, dolandırıcılardan para göndermeden önce dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

İşverenler açısından, sahte diplomaların tespiti büyük önem taşıyor. Eleman.net Ceo'su Levent Dicle, diplomanın doğruluğunu kontrol etmek için barkod tarama ve fiziki kalite denetimi yapmanın önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, adayın eski iş yerlerinden referans almanın da sürecin tamamlanmasında etkili olabileceğini ifade ediyor.