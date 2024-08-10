Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında ilçede yapılacak iş birlikleri ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Coşkun, iki belediye arasındaki iş birliğinin Kiraz’ın gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Ziyaretin detayları

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret, iki belediye arasında yapılacak iş birlikleri ve projeler hakkında görüş alışverişi yapmak amacıyla gerçekleştirildi.

İş birlikleri ve projeler

Ziyaret sırasında, Kiraz’ın güzelleştirilmesi ve kalkındırılması amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Nasuh Coşkun, iş birliklerinin ilçeye olumlu katkılarda bulunacağını ve ortak projelerin ilerleyen dönemlerde hayata geçirileceğini ifade etti.

Başkan Coşkun’un açıklamaları

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret ettim. İş birliklerimiz ile ilçemizi güzelleştirmek ve kalkındırmak için el birliği ile çalışıyoruz."