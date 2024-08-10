Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, firma yetkililerinin zehirli atıkları dereye boşalttığı anlar tekrar görüntülendi.

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Yapılan denetimler sonucunda, Beypiliç firmasına 2 milyon 320 bin TL ceza kesildi. Ayrıca, "Çevreyi kasten kirletmek" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Cezanın ardından, Büyüksu Deresi’nin kirliliği havadan görüntülendi.

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Bu olay, çevre denetimlerinin etkinliğini ve firmaların çevreye duyarlı faaliyet göstermelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Beypiliç’in, çevreye verdiği zararın tespiti ve cezai müeyyidelerin uygulanması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ