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Kiraz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde denetimlerini hızlandırdı. İlçe Müdürlüğü personelleri, öğrencilerin sağlıklı beslenmesini sağlamak ve hijyen koşullarını denetlemek amacıyla gıda denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni eğitim döneminde okulların açılması ile birlikte İlçe Müdürlüğümüz personelleri okul kantinlerinde gıda denetimi çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

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Denetimlerde, kantinlerde satılan ürünlerin sağlıklı olup olmadığı ve hijyen standartlarına uygunluğu büyük bir titizlikle inceleniyor. Öğrencilerin sağlığı için yapılan bu denetimlerin yıl boyunca süreceği belirtildi.

Muhabir: Durmuş Özke