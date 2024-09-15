Kiraz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kiraz merkez ve köylerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Bu yardım programı, yalnızca vakıf tarafından belirlenen şartları yerine getiren ve komisyon kararı ile yardıma hak kazanan vatandaşlara ulaştırılıyor.

Vatandaşlar yardımlardan memnun

Yemek yardımı alan hak sahipleri, bu destekten oldukça memnun. Devletin şefkatli eliyle her zaman yanlarında olduğunu hisseden vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür etti.