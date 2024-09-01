Kiraz ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü münasebetiyle anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Şehit Birol Uysal Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, şehitlerimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı.

Törene Kiraz Kaymakamı Habib Güneyli, Cumhuriyet Savcısı Hamza Tanrıver, Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, gaziler, meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Etkinlikte, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan çelenkler, Atatürk Anıtı’na sunuldu.

Törenin ardından Kaymakam Habib Güneyli ve Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, tebrikleri kabul ederek vatandaşlarla bayram coşkusunu paylaştılar. Daha sonra, şehitlerimizin mezarları ziyaret edilerek, dualar edildi ve anma programı sonlandırıldı.