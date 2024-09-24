Çiftin mutlu haberleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Pınar Deniz, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurarak hayranlarını sevindirdi. Karnı belirginleşmiş bir şekilde paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Ailesinden Mutlu Paylaşım: "Dayı Oluyorum!"

Pınar Deniz’in kardeşi de sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla mutluluğunu ifade etti. "Dayı oluyorum!" mesajı, aile içinde heyecanı artırırken, takipçiler de bu güzel habere ortak oldu.

Erkek Bebek Müjdesi

Paylaşılan fotoğraflarda Pınar Deniz’in karın şekli dikkat çekti ve bazı takipçiler, bebeklerinin erkek olabileceği yönünde yorumlarda bulundu.