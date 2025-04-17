İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı Haliller Mahallesi sınırlarında bulunan ve Aydınoğulları Beyliği’nin komutanlarından Kara Halil Bey’e ait olduğu belirtilen türbe ile çevresindeki tarihi mezarlık, defineciler ve sorumsuz kişiler tarafından ciddi şekilde tahrip ediliyor.

Tarihi miras definecilerin hedefinde

Bir dönem Aydınoğulları Beyliği’nin önemli askeri figürlerinden biri olan Kara Halil Bey’e ait olduğu düşünülen türbe, bugün define arayıcıları, madde bağımlıları ve vandallar tarafından büyük zarar gördü. Alanın çevresinde yer alan, Cumhuriyet öncesine ait mezar taşları da tahrip edilerek kırıldı.

Yangın, dışkı ve kırık mezarlar

Yerel kaynakların aktardığına göre, türbe çevresi defalarca ateşe verildi, bazı mezar taşları yerlerinden sökülerek kırıldı, bazı alanlara hayvan dışkısı bırakıldığı tespit edildi. Kültürel miras niteliğindeki mezarlık alanı, koruma eksikliği nedeniyle harabeye dönüştü.

Halk tepkili: “Bilinçli bir ihmal var”

Haliller Mahallesi sakinleri, türbe ve mezarlık alanının kaderine terk edilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Mahalleli, “Bu sadece bir mezarlık değil, aynı zamanda bölgenin askeri ve kültürel geçmişini yansıtan bir miras. Korunmalı, restore edilmeli ve gelecek nesillere aktarılmalı” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, türbenin UNESCO geçici miras listesinde yer alan Birgi gibi önemli bir kültürel alana yakın olmasına rağmen gerekli ilginin gösterilmediğini vurguladı. “Halil Bey’in anısına yakışır bir şekilde bu alanın yeniden ayağa kaldırılmasını istiyoruz” diyerek yetkililere çağrıda bulundular.