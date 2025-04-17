Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti. Ziyarette, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay arasında yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Görüşmede konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç 1920 yılında işgal altındaki İstanbul’da çocuk ve gençlere bağımlılık yapan maddelerin ücretsiz dağıtılmasına karşı kurulan Yeşilay’ın, 105 yıldır aynı inançla mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti. Bağımlılıkla mücadelede artık çok daha büyük ve organize bir endüstriyle karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Dinç, bu nedenle tüm paydaşların ortak hareket etmesinin önemine değindi. Dinç, yerel yönetimlerin desteğinin Yeşilay’ın çalışmalarına güç kattığını vurgulayarak şunları söyledi:

Dinç: “Ahmet Başkan bize hiçbir konuda mazeret bırakmadı”

“Ahmet Başkanımızın göreve geldiği günden bu yana Yeşilay’a verdiği destek bizim için çok kıymetli. Bugün Muğla, 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi arasında ilk 5’e girmiş durumda. Kentteki tüm minibüslerin arkasında YEDAM iletişim bilgileri yer alıyor. Bir kişi bağımlı hale geldiğinde, Muğla’da nereden destek alacağını bilmekte asla zorlanmaz. Bu, Başkanımızın desteğiyle insanımıza ücretsiz olarak sunulan çok kıymetli bir hizmettir.”

Ziyarette mücadelenin birlikte yapılmasının önemine değinen Dinç, “Bağımlılık endüstrisi son derece organize çalışıyor, bizler de aynı derecede organize olmak zorundayız. Bugün Muğla’da başlatılan bu iş birliği sadece yerel değil, insanlık için de önemli bir adımdır. Her yıl üç buçuk milyon yabancı turistin ziyaret ettiği bu şehirde yürütülen çalışmalar insanlık adına da büyük bir anlam taşımaktadır. Ahmet Başkan bize hiçbir konuda mazeret bırakmadı. Bu destekle Muğla’da bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Devletimizin kararlılığına biz de katkı sunuyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay ile kısa sürede önemli iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “İlçelerimizde farkındalık faaliyetleri yürüttük, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) destek sağladık. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bağımlılıkla mücadele, sadece kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır. Devletimizin bu alandaki kararlı tutumuna bizler de yerel yönetimler olarak katkı sunmayı sürdüreceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız ve bireyler olarak bu mücadelenin birer parçası olmak zorundayız. Bağımlılık, toplum yapısını tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir. Yeşilay’ımızla birlikte halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.