İzmir'in Kiraz ilçesinde, Haber Ekspres Gazetesi'ne olan ilgi giderek artıyor. Kirazlı vatandaşlar, gazetenin sunduğu güncel haberlerle hem bölge hem de ilçe gündemini yakından takip ettiklerini ifade ediyor. Kiraz Şoförler Odası Başkanı Selim Özdeveci de gazetenin bölgedeki etkisini vurgulayarak, okuyucuların gözünden nasıl bir değer taşıdığını aktardı.

Kirazlılar ve Haber Ekspres

Kirazlılar, Haber Ekspres Gazetesi'ni günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Selim Özdeveci, “Bölgemizin sesi olan Haber Ekspres Gazetesi’nin günlük haberleri ile gündemi takip ediyoruz” diyerek gazetenin önemine dikkat çekti. Bu tür geri bildirimler, yerel medyanın toplumsal işlevini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yerel medyanın rolü

Haber Ekspres, Kirazlılar için sadece bir haber kaynağı değil, aynı zamanda yerel sorunların gündeme taşındığı bir platform. Özdeveci, “Haber Ekspres Gazetesi çalışanlarına bölgemizin gözü kulağı olduğu için, bölgemizin sorunlarını sayfalarına taşıdığı için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuşarak, yerel medyanın önemine vurgu yaptı.