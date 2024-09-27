Erzurum’da okul servisinin çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Emre K., hastanede yaşam mücadelesi verirken, kazaya sebep olan servis şoförü Bekir Aydın tutuklandı.

Kaza anı ve şoförün tutuklanması

Erzurum’da okul servisinden inen Emre K., evine gitmek üzere hareket ederken aracın altında kaldı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, 8 yaşındaki Emre, servis aracının önüne geçmeye çalışırken şoförün aracı hareket ettirmesiyle önce lastiklerin altında ezildi, ardından metrelerce sürüklendi. Kazayı fark eden servis şoförü Bekir Aydın, çocuğu aracın altından çıkarıp site kapısına götürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Emre'yi Erzurum Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım servisine kaldırdı.

Şoför yeniden tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan servis şoförü Bekir Aydın, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak kazaya dair elde edilen yeni güvenlik kamerası görüntüleri ve Emre K.’nın hayati durumundaki kritik gelişmeler sonucunda, Aydın tekrar gözaltına alındı. Mahkeme tarafından tutuklanan Aydın, şimdi cezaevinde.

Emre K’nın ailesi, özellikle babası, şoförün serbest bırakılmasına tepki göstermiş ve adalet arayışlarını sürdürmüşlerdi. Minik Emre'nin durumu halen ciddiyetini korurken, ailesi adaletin tam olarak sağlanmasını bekliyor.