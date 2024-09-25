Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü virajı alamayınca duvara çarpıp iş yerine daldı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazanın detayları

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yenişehir göl kavşağında meydana geldi. Cilvegözü mevkiinden ilçe merkezine seyir halindeki 31 ARL 782 plakalı motosikletin sürücüsü, virajı alamayarak kontrolü kaybetti. Motosiklet hızla yol kenarındaki duvara çarptı ve çarpmanın etkisiyle yandaki iş yerine girdi. Olay yerine gelen ekipler, kazada motosikletin büyük hasar aldığını belirtti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada motosiklet sürücüsü M.C.İ. ve arkasındaki yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Polis inceleme başlattı

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaza alanında incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı ancak incelemelerin ardından tekrar açıldı. Yetkililer, kazanın tam nedeninin araştırıldığını ve ihmal olup olmadığının değerlendirildiğini belirtti.