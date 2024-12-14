Kırıkkale’de, çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızlık suçlarıyla bağlantılı olarak yapılan başarılı operasyonla, aranan şahıslar adli mercilere teslim edildi.

Operasyon detayları ve yakalanan şahıslar

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, aranan şahısların takibi ve operasyonel kararlılık ile sonuçlandı. Yapılan operasyonda, hırsızlık suçlarından dolayı 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.G., ile birlikte, hırsızlık suçundan aranan E.P. ve Y.P. de yakalanarak gözaltına alındı.

Huzur ve güven için iş birliği önemli

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suçla mücadele ve vatandaşların huzurunun sağlanması adına toplumsal iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Kırıkkale’deki güvenlik önlemleri ve suçla mücadeledeki kararlılık vurgulandı.