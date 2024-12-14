Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Suriye'deki durumun stabil hale gelene kadar yeni güçlerin yargılamayacağını ifade ederken, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına dair detaylar verdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan ile İsrail'in imzaladığı ateşkes anlaşmasını Litani Nehri'nin güneyinde uygulayacaklarını söyledi.

Kasım, canlı yayında yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Hizbullah liderlerini öldürerek başarı kaydettiğini ancak Hizbullah'ı bitirmek gibi hedeflerine ulaşamadığını belirtti.

Lübnan'ın güneyinde İsrail'i engellediklerini aktaran Kasım, "büyük fedakarlıklar yaptıklarını ve teslim olmayacaklarını" aktardı.

Kasım, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye iletilen ateşkes anlaşmasını "mümkün olduğunca değiştirdiklerini" belirterek, "Ateşkes direnişi bitirmek için değil saldırıları bitirmek için yapıldı ve sadece Litani Nehri'nin güneyiyle alakalı" ifadelerini kullandı.

İsrail'in suçlarını ABD'nin desteğiyle işlediğini söyleyen Kasım, İsrail ile çatışmalarda çok sayıda kayıp verdiklerini duyurdu.

Kasım, "Hizbullah'ın bir sonraki aşamadaki programı ateşkes anlaşmasını Litani Nehri'nin güneyinde uygulamaktır" dedi.

Devletin desteğiyle Lübnan'ın yeniden inşa edilmesine değinen Kasım, devletin işleyişi için 9 Ocak'ta Lübnan Meclisi'nde yapılacak oturumda yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için ciddi çalışacaklarını ifade etti.

"Suriye halkının liderlerini seçme hakkı vardır"

Suriye'deki gelişmelere değinen Kasım, "Suriye'deki rejim yeni güçlerin eline geçti. İstikrar oluşana ve Suriye'deki durum düzenli hâle gelene kadar bu yeni güçleri yargılayamayız" dedi.

Kasım, Suriye-Lübnan ilişkilerinin iki ülkenin çıkarları için olması temennisinde bulunarak, "Suriye halkının liderlerini, hükümetini ve anayasasını seçme hakkı vardır." ifadesini kullandı.

Hizbullah'ın Suriye'den gelen askeri tedarik yolunu kaybettiğini söyleyen Kasım, "bu durumun küçük bir detay olduğu ve değişebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Anlaşmada, Lübnan'ın güneyine Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ordusunun konuşlanması kararlaştırılmıştı.

İsrail daha önce birçok kez Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesini istemişti.

İsrail'in Lübnan ile 27 Kasım'da varılan ateşkes anlaşmasına yönelik günlük ihlalleri sürüyor.