Kırıkkale’nin Irmak Virajlar mevkisinde meydana gelen kazada, H.S.K. idaresindeki 06 HUE 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Kazanın etkisiyle otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, araçta yolcu olarak bulunan N.K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tahkikat Bbaşlatıldı

Kazanın ardından trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlattı. Hasar gören otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.