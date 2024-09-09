Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Rafineri Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil, kamyona arkadan çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kazanın sebebi araştırılıyor

Kaza, H.D. yönetimindeki 71 ADG 956 plakalı otomobilin, A.Ç. idaresindeki 31 AAE 295 plakalı kamyona çarpmasıyla gerçekleşti. Kazada otomobil sürücüsü H.D. ile yolcular S.Ö. ve E.Ş. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen 3 yaralı, tedavi altına alındı. Kazanın ardından, hurda yığınına dönen otomobil, trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındıktan sonra çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücülerin kazanın nedenine dair ifadeleri alınacak.