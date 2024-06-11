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Polis ekipleri, şühpelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kesici aletle öldürüldüğü belirlenen yaşlı kadının cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşayan Gülistan A'nın evine giden torunu, babaannesini hareketsiz halde yatarken buldu.

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