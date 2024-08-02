Düşme, darbe veya yanlış saklama nedeniyle kırılabilen allıklar, genellikle kullanım dışı kalır. Ancak endişelenmeyin; kırılmış allığınızı eski formuna döndürmek mümkün. İşte kırılmış allığı düzeltmenin pratik yöntemleri ve ipuçları.
Kırılmış Allık Nasıl Düzeltilir?
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Toz Halini Toplama:
- Kırılmış allığınızın parçalarını dikkatlice bir araya getirin. Allığın tamamını bir kap içine toplayın.
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Alkolle Nemlendirme:
- Eczaneden temin edebileceğiniz izopropil alkolü kullanarak allığı eski haline getirebilirsiniz. Allığın üzerine birkaç damla alkol damlatın. Alkol, allık parçalarının birbirine yapışmasını sağlayacak ve daha sonra kuruduğunda sabitlenmesini sağlayacaktır.
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Yumuşatma ve Karıştırma:
- Bir çay kaşığı veya benzeri bir alet kullanarak allık parçalarını iyice ezip toz haline getirin. Daha sonra, üzerine damlattığınız alkolle karıştırarak macun kıvamına getirin.
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Sıkıştırma:
- Karışımı düzleştirmek için bir kağıt havlu veya temiz bir bezle üzerine baskı yapın. Hafifçe bastırarak allığın düzleşmesini ve daha sıkı bir kıvam almasını sağlayın. Allığın üzerine bir parça kağıt havlu koyup parmak veya kaşıkla nazikçe bastırarak düzleştirin.
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Kuruma Süreci:
- Allığın iyice kurumasını bekleyin. Alkolün tamamen buharlaşması için allığınızı birkaç saat veya bir gece boyunca bekletmek en iyisidir. Bu süre zarfında allığınız eski formuna dönecektir.
Editör: Sedef Didem Ezme