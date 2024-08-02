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Yumuşatma ve Karıştırma:

Kırılmış Allık Nasıl Düzeltilir?

Düşme, darbe veya yanlış saklama nedeniyle kırılabilen allık lar, genellikle kullanım dışı kalır. Ancak endişelenmeyin; kırılmış allığınızı eski formuna döndürmek mümkün. İşte kırılmış allığı düzeltmenin pratik yöntemleri ve ipuçları.

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