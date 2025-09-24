“Kovanlar Bizden, Arıcılık Kadınlarımızdan” adıyla yürütülen çalışma kapsamında, Kırkağaç’ın Gökçukur Mahallesi’nde arıcılık eğitimi alan 16 kadın kursiyere toplam 96 arı kovanı ve arıcılık ekipmanları teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kırkağaç Şehit Emrah Halk Eğitim Merkezi’nin işbirliğinde düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler, üçü arılı üçü arısız olmak üzere kişi başına altı kovan sahibi oldu. Ayrıca her bir kursiyere arıcı maskesi, el demiri, körük, eldiven ve fırça gibi 16 parçadan oluşan temel arıcılık malzemeleri de verildi.

Teslim törenine Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkan Vekili Burak Doğuş, İlçe Koordinatörü Tayfur Yılmaz, Ziraat Mühendisi Peren Akdağ, Eğitmen Üzeyir Karaca, Gökçukur Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsalda yaşayan kadınlara yönelik destek projelerinin süreceğini belirterek, “Amacımız hem kadınların aile ekonomisine katkı sunmasını sağlamak hem de yerelde üretimi artırmak. Kırkağaçlı kadınlarımız arıcılık sayesinde hem kendi gelirlerini yükseltecek hem de bölge ekonomisine canlılık katacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla üreticiye destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Böylece Kırkağaçlı kadınların girişimcilik yolculuğunda önemli bir adım atılırken, ilçede kadın eliyle bal üretiminin de yaygınlaşması hedefleniyor.