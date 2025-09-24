Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İzmir kongre süreci hız kazandı. Mahalle delege seçimleriyle başlayan maraton, 28 Eylül Pazar günü yapılacak son ilçe kongreleriyle tamamlanacak. Parti kulislerinde il kongresi için 19 Ekim tarihi öne çıkıyor.

Kongrenin adresi: Celal Atik Spor Salonu

Kesinleşmemekle birlikte CHP İzmir İl Kongresi’nin Celal Atik Spor Salonu’nda yapılması planlanıyor. CHP Genel Merkezi’nin il kongrelerinin 5 Kasım’a kadar tamamlanması talimatı örgütlere iletildi. Bu nedenle İzmir’de takvim öne çekildi ve sürecin hızlandırılması istendi.

Aslanoğlu’nun adaylığı tartışılıyor

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 13 Ekim’de görülecek davasında tahliye edilmesi halinde kongrede yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

“Orada olmazsam telafisi imkansız”

Aslanoğlu geçtiğimiz gün yaptığı savunmada kongreye dikkat çekmişti:

“Kongre süreci başladı. İlçe kongrelerini içeriden yürütüyorum. 19 Ekim’de il başkanlığı kongresi var. Orada olmazsam telafisi imkansız. Ben il başkanıyım, Genel Başkan’ın İzmir’deki temsilcisiyim. CHP’li meclis üyelerinin de başkanı benim.”

Resmi tarih bekleniyor

Parti kulislerinde konuşulan 19 Ekim tarihinin önümüzdeki hafta netleşmesi ve resmi olarak duyurulması bekleniyor.