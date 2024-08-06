Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Gölmarmara'dan bir hayırseverin gönderdiği kavunları Roman Mahallesine ulaştırarak, mahalle sakinlerine ikram etti. Bu güzel hareket, mahallede sevinçle karşılandı ve toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak hafızalara kazındı.

Hayırseverin bağışı, mahalleye neşe getirdi

Gölmarmara'dan bir hayırseverin bağışladığı kavunlar, Kırkağaç Belediyesi’nin organizasyonuyla Roman Mahallesine getirildi ve mahalle sakinlerine dağıtıldı. Belediye ekipleri, kavunları tek tek vatandaşlara ulaştırırken, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de etkinliğe bizzat katıldı. Mahalle sakinleri, bu anlamlı yardımı büyük bir memnuniyetle karşıladı ve Başkan Dönmez’e teşekkürlerini iletti.

Toplumsal dayanışma vurgusu

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, bu tür yardımların toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ve ihtiyaç sahiplerine umut verdiğini vurguladı. Dönmez, “Gölmarmara'dan gelen bu güzel kavunlar, bir hayırseverin bizlere sunduğu değerli bir katkıdır. Bu yardımı, Roman Mahallemizdeki vatandaşlarımıza ulaştırmak ve onlara küçük bir mutluluk yaşatmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Bu tür yardımların hem toplumdaki dayanışma ruhunu pekiştirdiğine hem de ihtiyaç sahiplerine umut verdiğine inanıyorum. Hayırseverimize ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman toplumumuzun yanında olmaya ve bu tür güzel etkinliklerle destek olmaya devam edeceğiz” dedi.