Kırklareli Bld. ile Turgutlu Bld., Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off çeyrek finalinde karşılaşıyor. Maç, TBF TV Youtube’dan 22 Nisan'da canlı yayınlanacak.
Kırklareli Bld. - Turgutlu Bld. maçı ne zaman, saat kaçta?
Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off çeyrek finalinde Kırklareli Bld. ile Turgutlu Bld. karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 15:00 olarak açıklandı.
Kırklareli Bld. - Turgutlu Bld. maçı hangi kanalda?
Kırklareli Bld. ile Turgutlu Bld. arasındaki Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off çeyrek final mücadelesi, TBF TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayın, internet üzerinden şifresiz şekilde erişime açık olacak.
TBF TV Youtube canlı yayın bilgileri
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Platform: Youtube
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Erişim: İnternet üzerinden şifresiz yayın
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Kanal: TBF TV Youtube
Kırklareli Bld. - Turgutlu Bld. maçı nerede oynanacak?
İki takım arasındaki Play-Off çeyrek final karşılaşması, Kırklareli’de bulunan Yeni Kırklareli Spor Salonu’nda oynanacak.