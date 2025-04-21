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Kırklareli Bld. ile Turgutlu Bld. arasındaki Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off çeyrek final mücadelesi, TBF TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayın, internet üzerinden şifresiz şekilde erişime açık olacak.

Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off çeyrek finalinde Kırklareli Bld. ile Turgutlu Bld. karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 15:00 olarak açıklandı.

Kırklareli Bld. ile Turgutlu Bld., Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off çeyrek finalinde karşılaşıyor. Maç, TBF TV Youtube’dan 22 Nisan'da canlı yayınlanacak.

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