Ludwigsburg ile Petkimspor, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor. Maç hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar.

Ludwigsburg ile Petkimspor, 22 Nisan 2025 Salı günü Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Sporseverler, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ludwigsburg – Petkimspor maçı S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 12:30 olarak açıklandı.

Ludwigsburg - Petkimspor Maçı Hangi Kanalda?

Ludwigsburg ile Petkimspor arasında oynanacak Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 22 Nisan Salı günü saat 12:30'da başlayacak. Maç, S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı yayınlanacak.

Ludwigsburg - Petkimspor Maçı S Sport Plus Yayın Bilgileri

S Sport Plus kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Abonelik gerektiren platformlarda yayın yapılacaktır.

Ludwigsburg - Petkimspor Maçı S Sport yayın bilgileri

S Sport kanalı;

Kablo TV 240. kanal

Tivibu 73. kanal

Turkcell TV+ 77. kanal Yeni doğum izni düzenlemesi geliyor: Süre 1 yıla çıkacak!

Vodafone TV 11. kanal

üzerinden ve Türksat uydusu ile internet platformları aracılığıyla şifreli olarak yayın yapmaktadır.

Ludwigsburg - Petkimspor maçı ne zaman?

Karşılaşma 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak.

Ludwigsburg - Petkimspor maçı saat kaçta?

Maçın başlama saati 12:30 olarak duyuruldu.

Ludwigsburg - Petkimspor maçı nerede oynanacak?

Ludwigsburg ile Petkimspor arasında oynanacak Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi maçı, Manisa'da bulunan Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.