Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun 2024-2025 sezonu açılış oyunu olan “Çiçek Prenses”, kadın-erkek eşitliğine vurgu yaparak büyük beğeni topladı.

Kadın-erkek eşitliğine vurgu

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2024-2025 sezonuna damgasını vuran “Çiçek Prenses” adlı çocuk oyununu izleyicilerle buluşturdu. Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde prömiyeri yapılan oyun, kadın-erkek eşitliğini merkeze alan temasıyla dikkat çekti. İzleyicilerden tam not alan oyun, hem eğlendirici hem de öğretici bir hikaye sunarak çocukların büyük ilgisini topladı.

Yazar Hasan Erkek’in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Zekeriya Hocalar’ın üstlendiği oyun, Karşıyaka Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilen dekor, ışık ve ses tasarımıyla izleyiciye sunuldu. Kostümler ve aksesuarlar ise çocuk oyuncuların velileri tarafından hazırlandı. "Çiçek Prenses", klasik masallarda anlatılanın aksine, güçlü bir prensesin ülkesini kurtarma ve dönüştürme hikayesini işliyor.

Karşıyaka’da kültür ve sanatla büyüyen nesiller

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, oyunun çocuklara verdiği mesajları şu sözlerle vurguladı: “Çiçek Prenses, eğlendirici olduğu kadar çocuklarımıza eşitlik bilinci aşılayan önemli bir oyun. Sanat ve kültürle büyüyen nesiller yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.” Tiyatro, Karşıyaka için bir kültür sembolü haline gelmiş durumda. Belediye, çocuk oyunlarının yanı sıra bu sezon "Çirkinim İşte Kime Ne", "Pinokyo" ve "Çıkmaz Sokak" gibi eserleri de sahnelemeye devam ediyor. Ayrıca 2025 Ocak ayında "Batakhane Güzeli" adlı oyunun izleyiciyle buluşturulması planlanıyor.

Beşinci oyun yolda

Bu sezon sahnelenen oyunlar arasında çocuklara yönelik eğitici ve keyifli temalar dikkat çekiyor. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, önümüzdeki dönemlerde de izleyicilere sanatsal deneyimler sunmaya devam edecek. Detaylı bilgi almak ve gösterimlere katılmak isteyenler 0232 366 44 59 numaralı hattı arayabilir.