Denizli’nin ihracatı 2025 yılı Temmuz ayında yüzde 18,7 oranında artarak 416 milyon dolara yükseldi. Böylece kent, yıl içinde üçüncü kez 400 milyon dolar sınırını aştı. Elektrik-elektronik ve demir dışı metaller sektörlerindeki güçlü performans dikkat çekti.



Temmuz ayı ihracatında güçlü artış

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Denizli ihracatı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artışla 416 milyon dolara ulaştı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) verilerine göre ise birlik kaydına giren ihracat yüzde 8,3 artışla 309 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda elde edilen bu artış, yıl başından bu yana en yüksek üçüncü ihracat değeri olarak kaydedildi.

2025’te üçüncü kez 400 milyon sınırı aşıldı

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ihracattaki çift haneli büyümenin önemine dikkat çekerek, “Tüm zorluklara rağmen ihracatımızın bu düzeyde artış göstermesi memnuniyet verici. 2025 yılı içinde üçüncü kez 400 milyon dolarlık eşiği aşmayı başardık” dedi.

Sektörel bazda dikkat çeken artışlar

Denizli’nin sektörel ihracat performansında Temmuz ayında özellikle elektrik-elektronik, demir-demir dışı metaller ve makine aksamları ön plana çıktı.

Elektrik-elektronik: Yüzde 32,7 artışla 97 milyon dolar

Demir-demir dışı metaller: Yüzde 26,7 artışla 63 milyon dolar

Makine ve aksamları: Yüzde 74 artış

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri: Yüzde 37 artış

Tekstil ve konfeksiyon: Yüzde 3,4 azalışla 118 milyon dolar

Madencilik: Yüzde 10,6 artışla 27 milyon dolar

Tarım ürünleri: Yüzde 11,2 artışla 25 milyon dolar

Hedef pazarlarda İngiltere ve ABD öne çıktı

Temmuz ayında Denizli ihracatında en fazla artış gösteren ülkeler sıralamasında İngiltere ve ABD ilk iki sırayı aldı:

İngiltere: Yüzde 35 artışla 63 milyon dolar

ABD: Yüzde 38 artışla 52 milyon dolar

Almanya’ya ihracat yüzde 6 azalışla 34 milyon dolara, İtalya’ya ihracat yüzde 9 azalışla 27 milyon dolara, Hollanda’ya ihracat ise yüzde 11 azalışla 18 milyon dolara geriledi.

Ocak–Temmuz döneminde ihracat 2,7 milyar doları geçti

2025’in ilk yedi ayında Denizli ihracatı yüzde 8,9 artışla 2 milyar 699 milyon dolar