Henüz vizyona girmeden büyük yankı uyandıran Kirpi Sonic 3 filmi, jenerik sonu sahnesinin internete sızmasıyla gündemde. Özellikle Twitter, YouTube ve TikTok gibi platformlarda paylaşılan görüntüler, filmin sürprizlerini bekleyen hayranları spoiler tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Kotaku’nun haberine göre, sızdırılan sahne, Keanu Reeves tarafından seslendirilen Shadow the Hedgehog karakterinin yeni bir kötü adam olarak tanıtıldığını gözler önüne seriyor. Shadow, Sonic evreni için kritik bir figür olarak serinin hayranlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Dördüncü filme göz kırpıyor

Kirpi Sonic 3, ikinci filmde Knuckles karakterini tanıttıktan sonra bu kez Shadow'u hikayeye dahil ediyor. Yönetmen Jeff Fowler, yeni karakterlerin tanıtılmasının seriye büyük katkı sağladığını belirterek, “Hayranların sırada kimin geleceği konusundaki tahminlerini görmek eğlenceli. Biz de aynı tartışmaları yapıyoruz. Herkesin bir favorisi var ve beklentiyi canlı tutmak heyecan verici,” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye vizyon tarihi 2025

ABD’de bu hafta gösterime girecek olan Kirpi Sonic 3, Türkiye’de vizyona 17 Ocak 2025 tarihinde girecek. Bu nedenle Türk izleyiciler, filmin sürprizlerini öğrenmemek adına sosyal medyada daha dikkatli olmak zorunda kalacak.