CD Projekt Red’in popüler oyunu Cyberpunk 2077, yeni güncellemelerin ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Oyundaki Solomon Reed rolüyle dikkat çeken ünlü aktör Idris Elba, oyunun bir film uyarlamasına dönüşmesi için bastırıyor. Screen Rant’a verdiği röportajda Elba, Night City’nin sinematik potansiyelini vurguladı.

Kendisine Cyberpunk 2077’nin canlı çekim bir filme uygun olup olmadığı sorulduğunda Elba, “Bence herhangi bir film uyarlaması olabilseydi, bu Cyberpunk 2077 olurdu. Keanu Reeves’in karakteriyle benim karakterim birlikte ‘Vay canına’ dedirtirdi. Öyleyse hadi bu işi yapalım!” şeklinde yanıt verdi.

Cyberpunk dünyası beyazperdeye göz kırpıyor

Cyberpunk 2077’de Keanu Reeves (Johnny Silverhand) ve Idris Elba (Solomon Reed) gibi Hollywood’un dev isimleri yer almış, oyuncuların güçlü performansları oyuna sinematik bir hava katmıştı. Şimdi bu iki aktörün bir Cyberpunk filminde bir araya gelme ihtimali, hayranların ilgisini çekiyor.

CD Projekt Red ise daha önce bir canlı çekim Cyberpunk projesi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Ancak projenin bir film mi yoksa dizi mi olacağı henüz netleşmedi ve detaylar sır gibi saklanıyor. Elba, projede yer alıp almayacağına dair henüz bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Hollywood ve oyun dünyasının buluşması

Keanu Reeves ve Idris Elba, video oyunlarından beyazperdeye başarılı geçişler yapan aktörler arasında öne çıkıyor. Cyberpunk dışında, her iki isim de Kirpi Sonic 3 filminde Knuckles (Elba) ve Shadow (Reeves) karakterlerini canlandırarak bir kez daha birlikte çalışmıştı.