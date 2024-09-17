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Radyatörlerin üstü örtülmemeli ve önleri kapatılmamalıdır. Isı yayılımını engellemeyen radyatörler, kombinin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Termostatik vana, sıcak suyun radyatöre geçişini kontrol eder ve doğru zamanda su akışını kısıtlar. Bu, doğalgaz tüketiminde yüzde 15’e varan tasarruf sağlar.

Kombinin sıcaklık derecesini sadece 1 derece düşürmek, doğalgaz faturalarında yüzde 7’ye kadar tasarruf sağlar. Küçük ayarlar büyük farklar yaratabilir.

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Kış öncesi düzenli kombi bakımı, mevcut sorunların tespit edilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yardımcı olur. Arızalardan kaynaklı verimsiz tüketimlerin önüne geçilir.

Evden kısa süreli ayrıldığınızda kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak, enerji kaybını önler ve tasarruf sağlar.

Kombi seçimi, doğalgaz tüketiminde önemli rol oynar. Evin büyüklüğüne uygun kombi seçimi, verimli enerji kullanımı sağlar. Yoğuşmalı kombiler, standart modellere göre yüzde 15 daha verimli.

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