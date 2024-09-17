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Manisa Soma'da AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'te sendikaya üye olduğu için işten atılan işçilerin eylemi sürüyor.

Dün Ankara’ya gelerek Çalışma Bakanlığı önünde açıklama yapan işçiler, eylemlerinin 23. gününde Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde eylem yapmak istedi.

İşçilerden biri “Yaşamak istiyorum. Öldürmek istiyorsanız, ölelim o zaman!” diyerek yüksek gerilim hatlı elektrik direğine tırmandı.

Polisin müdahale ettiği eylemde işçiler ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

İşçilerin hangi şartlarda çalıştıklarına dair video paylaşılmıştı

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na (Bağımsız Maden İş) üye olduktan sonra işten atılan işçiler sendikal hakları, işçi sağlığı ve güvenliği için 26 Ağustos'ta Manisa'nın Soma ilçesinde eylem başlatmıştı.

İlerleyen günlerde ise Bağımsız Maden İş, Fernas işçilerinin çalışma koşullarını paylaşmıştı.

“Sendikaya üye oldukları için işten atılan, 6 gündür gece gündüz direnen, jandarma tarafından saldırıya uğrayan madencilerin, milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik'teki çalışma koşullarını teşhir ediyoruz” notuyla paylaşılan görüntüler, işçilerin hangi şartlarda çalıştığını ortaya koymuştu.

Editör: Sercan Engerek