Manisa Soma'da AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'te sendikaya üye olduğu için işten atılan işçilerin eylemi sürüyor.

Dün Ankara’ya gelerek Çalışma Bakanlığı önünde açıklama yapan işçiler, eylemlerinin 23. gününde Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde eylem yapmak istedi.

İşçilerden biri “Yaşamak istiyorum. Öldürmek istiyorsanız, ölelim o zaman!” diyerek yüksek gerilim hatlı elektrik direğine tırmandı.

Polisin müdahale ettiği eylemde işçiler ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

ONLARCA MADENCİ GÖZALTINA ALINDI!



Fernas Holding önünde “yaşamak istiyoruz” demek istediğimiz için aralarında avukatlarımızdan Mert Batur’un ve sendika yöneticimiz Ferhat Akılma’nın da bulunduğu onlarca madenciyi gözaltına aldılar.



HERKESİ SESİMİZİ DUYURMAYA ÇAĞIRIYORUZ!… pic.twitter.com/iQk9tGwLJc — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) September 17, 2024

İşçilerin hangi şartlarda çalıştıklarına dair video paylaşılmıştı

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na (Bağımsız Maden İş) üye olduktan sonra işten atılan işçiler sendikal hakları, işçi sağlığı ve güvenliği için 26 Ağustos'ta Manisa'nın Soma ilçesinde eylem başlatmıştı.

İlerleyen günlerde ise Bağımsız Maden İş, Fernas işçilerinin çalışma koşullarını paylaşmıştı.

“Sendikaya üye oldukları için işten atılan, 6 gündür gece gündüz direnen, jandarma tarafından saldırıya uğrayan madencilerin, milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik'teki çalışma koşullarını teşhir ediyoruz” notuyla paylaşılan görüntüler, işçilerin hangi şartlarda çalıştığını ortaya koymuştu.

Gördüğünüz su, işçiler çalışırken kesintisiz şekilde akan yer altı suyu. İşçiler sürekli kablo ve ekipmanlarla suya batık şekilde gaz kaçağı, elektrik çarpması tehlikesi olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadan çalışıyor. pic.twitter.com/FK6tTwVdXq — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) August 31, 2024